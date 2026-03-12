وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وخلال الاتصال، أعرب سمو وزير الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف ميناء صلالة، مؤكدًا تضامن المملكة مع سلطنة عمان الشقيقة، وتسخيرها لكافة إمكاناتها لمساندتها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
كما جرى خلال الاتصال، بحث التطورات في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
