وزير الخارجية ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة بالمنطقة

البلاد (الرياض)

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم من معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها.