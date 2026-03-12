المحليات

وزير الخارجية ونظيره المصري يناقشان مستجدات الأزمة الراهنة بالمنطقة

24 / رمضان / 1447 هـ      12 مارس 2026
البلاد (الرياض)
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم من معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي.
وجرى خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأزمة الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
