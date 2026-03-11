الأولى

ولي العهد يستعرض مع الرئيس الإندونيسي تطورات التصعيد العسكري في المنطقة

صحيفة البلادaccess_time23 / رمضان / 1447 هـ      11 مارس 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (جدة)
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
وقد أكد الرئيس الإندونيسي ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في المنطقة، التي من شأنها تقويض أمنها واستقرارها.
Alaa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *