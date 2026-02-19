برنامج ابتعاث

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) فتح باب التقديم على مسار (الاقتصاديين السعوديين) ضمن برنامجه للابتعاث الخارجي، للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة في الاقتصاد من خلال الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في هذا المجال.

النفط والذهب

ارتفعت أسعار النفط – الأربعاء – بنحو 3%، وزادت العقود الآجلة لخام برنت إلى 69.27 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 64.11 دولار. في السياق ارتفع الذهب إلى (4886.69) دولارًا للأوقية، والفضة إلى 75.68 دولار للأوقية.

تسوق أسبوع

سجّل إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير الحالي، نحو 15.3 مليار ريال. بلغت حصة الأطعمة والمشروبات نحو 2.6 مليار ريال بانخفاض 4.3%، وتصدّرت الرياض بإجمالي نحو 5.3 مليار ريال، ثم جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.