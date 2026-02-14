سمو وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة معاداة السامية

السياسةسمو وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة معاداة السامية صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1447 هـ 14 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق واس (ميونخ) التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة معاداة السامية يهودا كابلون، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2026م. وجرى خلال اللقاء استعراض جهود نشر قيم الحوار والتسامح ومحاربة التطرف، وأهمية إثراء التفاهم والتعايش المشترك. حضر اللقاء مستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.