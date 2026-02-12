أوامر ملكية: تعيين 8 نواب أمراء ووزراء.. وتغييرات واسعة تشمل مناصب سيادية وتنفيذية

البلاد (الرياض)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – اليوم (الخميس) عددًا من الأوامر الملكية قضت بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم.

وتضمنت الأوامر إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظ الطائف من منصبه، وتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للطائف بالمرتبة الممتازة. كما تضمنت إعفاء صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود محافظ الدرعية من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محافظًا للدرعية بالمرتبة الممتازة.

ونصت الأوامر الملكية على تعيين صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود نائبًا لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، وإعفاء صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود نائب وزير السياحة من منصبها، وتعيينها مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود عضوًا في مجلس الشورى.

وشملت الأوامر الملكية إعفاء صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية من منصبه، وتعيينه مستشارًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة. كما نصت على إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وتعيين فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيرًا للاستثمار.

وكذلك شملت الأوامر إعفاء سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب النائب العام من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف رئيس ديوان المظالم من منصبه، وتعيين الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائبًا عامًا بمرتبة وزير. كما نصت الأوامر على تعيين الدكتور علي بن أحمد بن محمد الأحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائب وزير العدل من منصبه، وتعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وإعفاء محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة.

وقضت الأوامر الملكية بإعفاء عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي محافظًا لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة، وإعفاء المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من منصبه، وتعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمرتبة الممتازة، فضلًا عن إعفاء أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى المدير العام للمباحث العامة من منصبه بناءً على طلبه لظروفه الصحية، وتعيين سليمان بن محمد بن عبدالله القناص مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

كما قضت بتعيين عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس ثامر بن محمد بن قالط الحربي مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبدالله بن فهد بن محمد بن فارس وكيلًا لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس فواز بن زنعاف بن فواز السهلي رئيسًا للهيئة العامة للنقل بالمرتبة الممتازة.

وشملت الأوامر تعيين بدر بن براهيم بن براهيم السويلم نائبًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبدالمحسن بن محمد بن حمود المزيد نائبًا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور سعد بن عواض بن رجاء الحربي نائبًا لوزير التعليم “للتعليم العام” بالمرتبة الممتازة، وتعيين فيحان بن فهد بن غازي السهلي مديرًا عامًا للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة، سعد بن صالح بن محمد اللحيدان مستشارًا بمكتب رئيس أمن الدولة بالمرتبة الممتازة، كما قضت بترقية اللواء خالد بن محمد بن غالب الذويبي إلى رتبة فريق، ويعين نائبًا لرئيس الحرس الملكي، وترقية اللواء سليمان بن عبدالعزيز بن ابراهيم الميمان إلى رتبة فريق.