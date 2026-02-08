الرياضة

مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول في الدوري الإنجليزي

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1447 هـ       8 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

قلب مانشستر سيتي الطاولة على مضيفه ليفربول، وخرج بفوز ثمين بثنائية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن قمة منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد الشوط الأول صراعًا تكتيكيًا محتدمًا دون أهداف، في ظل تبادل الفرص، وتألق لافت من حارسي المرمى، حيث حال أليسون بيكر ودوناروما دون اهتزاز الشباك، ليبقى التعادل السلبي سيد الموقف حتى صافرة الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، كسر المجري دومينيك سوبوسلاي حالة الجمود عند الدقيقة 74، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة استقرت في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى مانشستر سيتي.

وردّ الضيوف بقوة في الدقائق الأخيرة؛ إذ نجح برناردو سيلفا في إدراك التعادل عند الدقيقة 84 مستغلًا عرضية متقنة من ريان بن شرقي، حولها بلمسة ذكية إلى داخل الشباك.

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، حصل السيتي على ركلة جزاء حاسمة، ترجمها النرويجي إيرلينغ هالاند بنجاح في الدقيقة 90+3، مانحًا فريقه انتصارًا قاتلًا في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة.

وشهدت الدقائق الختامية طرد سوبوسلاي بعد تدخل قوي على هالاند، ليكمل ليفربول اللقاء منقوص العدد.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *