مانشستر سيتي يقلب الطاولة على ليفربول في الدوري الإنجليزي

البلاد (جدة)
قلب مانشستر سيتي الطاولة على مضيفه ليفربول، وخرج بفوز ثمين بثنائية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، ضمن قمة منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
شهد الشوط الأول صراعًا تكتيكيًا محتدمًا دون أهداف، في ظل تبادل الفرص، وتألق لافت من حارسي المرمى، حيث حال أليسون بيكر ودوناروما دون اهتزاز الشباك، ليبقى التعادل السلبي سيد الموقف حتى صافرة الاستراحة.
وفي الشوط الثاني، كسر المجري دومينيك سوبوسلاي حالة الجمود عند الدقيقة 74، بعدما أطلق تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة استقرت في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى مانشستر سيتي.
وردّ الضيوف بقوة في الدقائق الأخيرة؛ إذ نجح برناردو سيلفا في إدراك التعادل عند الدقيقة 84 مستغلًا عرضية متقنة من ريان بن شرقي، حولها بلمسة ذكية إلى داخل الشباك.
وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، حصل السيتي على ركلة جزاء حاسمة، ترجمها النرويجي إيرلينغ هالاند بنجاح في الدقيقة 90+3، مانحًا فريقه انتصارًا قاتلًا في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة.
وشهدت الدقائق الختامية طرد سوبوسلاي بعد تدخل قوي على هالاند، ليكمل ليفربول اللقاء منقوص العدد.
سوبوسلاي يطلق تسديدة قوية لا تُصد ولا تُرد، معلناً تسجيل الهدف الأول
بيرناردو سيلفا يدرك التعادل ويشعل المواجهة
من ركلة جزاء.. هالاند يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي
✅ شباك خالية
✅ تسديدة من مسافة بعيدة
✅ تنافس بين هالاند وسوبوسلاي
✅ الـVAR يتدخل لإلغاء الهدف
✅طرد اللاعب المجري لفريق ليفربول
إثارة وتشويق يحبس الأنفاس 🔥⚽️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/8xHOdi3jRe
