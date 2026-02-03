الرياضة

تعادل ضمك والخلود سلبيًا

صحيفة البلادaccess_time16 / شعبان / 1447 هـ       3 فبراير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

خيم التعادل السلبي على لقاء ضمك وضيفه الخلود، الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم تبادل المحاولات بين الفريقين على المرميين، دون أن تنجح أي منهما في ترجمة الفرص إلى أهداف، في ظل التماسك الدفاعي من الجانبين.

وفي الشوط الثاني، كاد الخلود أن يفتتح التسجيل عند الدقيقة 57، بعدما سدد اللاعب راميرو إنريكي كرة قوية، اصطدمت بالعارضة، لتضيع أخطر فرص اللقاء.
بهذه النتيجة، رفع فريق الخلود رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما وصل رصيد ضمك إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

