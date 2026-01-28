وزير الإعلام: لا صحة لرفض المملكة استقبال طحنون بن زايد

البلاد (الرياض)

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري عدم صحة ما تم تداوله بشأن رفض المملكة العربية السعودية استقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.

وأوضح الدوسري أن سمو الشيخ طحنون بن زايد يحلّ ضيفًا على المملكة في أي وقت يشاء ومن دون الحاجة إلى استئذان، مشددًا على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وأضاف أن المملكة تُعد بيتًا لسموه، وأن قيادتها هي أهله، في تأكيد على متانة الروابط التاريخية والمواقف المشتركة التي تجمع السعودية ودولة الإمارات، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات المغرضة.