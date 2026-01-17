رحيل سعود الشيخي بعد مسيرة حافلة بالعطاء

خالد بن مرضاح (جدة)

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة سابقا، سعود بن علي محمد ال ذيبان الشيخي بعد لوعطة صحية قبل أيام في أحد مستشفيات جدة.

والفقيد أخو فيصل، ووالد كل من: سلطان وسلمان وتركي وأحمد محمد وحسن.

ويعد سعود الشيخي أحد أبرز رواد الإعلام في المملكة العربية السعودية، وحصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز عام 1985. . وبعد تخرجه من الجامعة التحق بوزارة الثقافة والإعلام بوظيفة محاسب وتدرج في السلم الوظيفي حتى وصل مدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة، وهو عضو مجلس إمارة منطقة مكة المكرمة وعضو في العديد من المجالس واللجان الثقافية والرياضية والاجتماعية.

وبعد تقاعده استقطع جزء من منزله في جدة ليتحول إلى مركز ثقافي يحتوي على مكتبة تضم الكثير من الكتب وقاعة محاضرات وقاعات استراحة وليكون منتدى لرواد الفكر والثقافة من خلال لقاءات دورية يتم فيها تكريم العديد من المسؤولين والمثقفين والإعلاميين والأدباء، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

وسوف تكون الصلاة عليه اليوم السبت بعد صلاة العشاء بجامع القريقري، والفدن في مقبرة القريقري بجدة.

ويستقبل العزاء من يوم غد الأحد للرجال في استراحة الياسمين بحي الأجاويد – الألفية، وللنساء في منزل الفقيد رحمه الله.

(البلاد) التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة، وإلى شقيقه فيصل، وإلى نجله سلطان، وإخوانه وذويه ومحبيه كافة، سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته،(إنا لله وإنا إليه راجعون).