كاراسكو يقود الشباب لحصد نقاط نيوم

26 / رجب / 1447 هـ      14 يناير 2026

البلاد (جدة)

بعد طول غياب، استعاد فريق الشباب نغمة الانتصارات، ونجح في تحقيق فوز مثير على ضيفه نيوم بثلاثية مقابل هدفين، في لقاء شهد إثارة وندية كبيرة، واحتضنه ملعب الأول بارك بالرياض، في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

المواجهة شهدت تألق البلجيكي يانيك كاراسكو الذي قاد فريقه لتحقيق ريمونتادا مذهلة، بعد تأخره بهدفين، ليمنح الشباب ثلاث نقاط ثمينة.

افتتح همام الهمامي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الرابعة، ورد سايمون بوابري بهدف التعادل لنيوم في الدقيقة السادسة.

مع انطلاق الشوط الثاني، تقدم نيوم بهدف ثانٍ سجله سعيد بن رحمة في الدقيقة 47. لكن الشباب لم يستسلم، حيث سجل البلجيكي يانيك كاراسكو هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 57، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث للشباب في الدقيقة 61.

بهذا الانتصار، رفع الشباب رصيده إلى 11 نقطة، محتلاً المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد نيوم عند 20 نقطة في المركز التاسع.

 

 

 

