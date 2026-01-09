وزير الدفاع: حل الانتقالي قرار شجاع حريص على مستقبل القضية الجنوبية

البلاد (الرياض)

وصف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي الجنوبي وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، قراراً شجاعاً حريصاً على مستقبل القضية الجنوبية، كما يعد تشجيعاً لمشاركة باقي أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض خدمة لقضيتهم.

وقال في تصريحات عبر منصة “إكس” اليوم: “لقد كان القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي قرارًا شجاعًا حريصًا على مستقبل القضية الجنوبية وتشجيعًا لمشاركة باقي أبناء الجنوب في مؤتمر الرياض خدمة لقضيتهم”.

وأضاف: “ستشكل المملكة لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية للإعداد للمؤتمر، الذي سيشارك فيه شخصيات جنوبية من كافة محافظات الجنوب دون إقصاء أو تمييز، وستدعم المملكة مخرجات المؤتمر ليتم طرحها على طاولة حوار الحل السياسي الشامل في اليمن”.

ومضى الأمير خالد بن سلمان قائلاً: “أصبح لقضية الجنوب مسار حقيقي ترعاه المملكة ويدعمه ويؤيده المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله لجمع إخوتنا أبناء الجنوب؛ لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة بما يلبي إرادتهم وتطلعاتهم”.