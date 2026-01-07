الإعلان عن تنظيم النسخة الخامسة من ماراثون الرياض الدولي بمشاركة دولية واسعة

محمد الجليحي (الرياض)

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن تنظيم النسخة الخامسة من ماراثون الرياض الدولي، والذي يشهد هذا العام إطلاق “مهرجان ماراثون الرياض” للمرة الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لألعاب القوى. وتُقام فعاليات المهرجان في جامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض على مدى أربعة أيام، خلال الفترة من ٢٥ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٦، على أن تُختتم في اليوم الأخير بإقامة سباقات الماراثون.

ويُعد مهرجان ماراثون الرياض حدثًا رياضيًا نوعيًا، يجسّد مفهوم الرياضة كأسلوب حياة واحتفال مجتمعي شامل. ويصنف المهرجان ضمن أكبر الفعاليات الرياضية الجماهيرية في المملكة، لما يقدّمه من برامج وأنشطة مصاحبة متنوعة تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتسهم في نشر ثقافة الصحة والنشاط البدني.

يأتي تنظيم الماراثون بعد اعتماده من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى (World Athletics) ضمن فئة سباقات النخبة للطرق (Elite Road Race) للعام الخامس على التوالي؛ حيث سجلت نسخة عام ٢٠٢٥ مشاركة قياسية تجاوزت ٤٠ ألف عداء وعداءة، مقارنة بنحو ٢٠ ألف مشارك ومشاركة في نسخة عام ٢٠٢٤ مما يعكس النمو المتسارع والإقبال المجتمعي المتزايد على الحدث.

وتشمل نسخة هذا العام من ماراثون الرياض أربعة سباقات رئيسية، هي: الماراثون الكامل لمسافة ٤٢ كيلومتراً، ونصف الماراثون لمسافة ٢١ كيلومتراً، وسباق ١٠ كيلومترات، إضافة إلى سباق ٥ كيلومترات المخصص للعائلات والمبتدئين، في إطار تجربة رياضية شاملة تناسب مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

وبهذه المناسبة، عبّر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، عن سعادته بإطلاق النسخة الخامسة من ماراثون الرياض الدولي، مشيراً إلى أن الماراثون يشهد هذا العام توسعاً نوعياً بإطلاق مهرجان ماراثون الرياض لأول مرة، ليصبح تجربة رياضية مجتمعية متكاملة.

وأضاف سموه: “لم يعد ماراثون الرياض مجرد سباق للجري، بل أصبح فعالية وطنية تحتفي بالنشاط البدني، وتجمع مختلف فئات المجتمع في أجواء رياضية وترفيهية. ونفخر بمواصلة هذا النجاح العالمي من قلب العاصمة للعام الخامس على التوالي، في تجسيد لرؤية وطنية تؤمن بأن كل خطوة يخطوها المشاركون هي خطوة نحو مستقبل أكثر صحة وحيوية”.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الأستاذة شيماء بنت صالح الحصيني، إن ماراثون الرياض يمثل توجهًا وطنيًا يعزز جودة الحياة، ويسهم في ترسيخ مفاهيم الصحة والنشاط البدني، مؤكدةً أن النسخة الخامسة تهدف إلى تقديم فعالية استثنائية تمزج بين الرياضة والترفيه، وتمنح المشاركين والزوار تجربة متكاملة لا تُنسى.

ويأتي هذا المهرجان ثمرة تعاون استراتيجي بين الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وعدد من الشركاء الحكوميين، في مقدمتهم رؤية السعودية ٢٠٣٠ ووزارة الرياضة، وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والاتحاد السعودي لألعاب القوى، بالإضافة إلى المركز الوطني للفعاليات؛ وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى تقديم نسخة تعكس التطور الرياضي الذي تشهده المملكة.

كما يحظى المهرجان بدعم نخبة من الجهات، حيث يبرز البنك الأول كشريك مقدّم للحدث، مدعومًا بالشراكة الإستراتيجية مع كل من أسيكس، والتعاونية، وجامعة الأميرة نورة، ومترو الرياض، والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ومن المتوقع أن يشهد مهرجان ماراثون الرياض ٢٠٢٦ تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة، بجانب حضور واسع من الشركاء والجهات ذات العلاقة، وتغطية إعلامية محلية ودولية، فيما سيعلن الاتحاد خلال الفترة المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بمسارات السباقات.