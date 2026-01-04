المياه الوطنية تصدر أول تقرير للاستدامة لقطاع المياه في المملكة

البلاد (جدة)

أصدرت شركة المياه الوطنية أول تقرير للاستدامة يستعرض أبرز الإنجازات والمبادرات المرتبطة بالاستدامة، ويعكس التزامها بمسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع، وحرصها على بناء مستقبل أكثر استدامة وفقًا لرؤية السعودية 2030. ويُعدّ التقرير خطوة مهمة في مسار الشفافية، وتعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وبيّنت الشركة أن التقرير تم إعداده التزامًا بمبدأ الشفافية والمساءلة، ووفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير Global Reporting Initiative التي تشهد استخدامًا واسعًا لدى عدة قطاعات في المملكة العربية السعودية، مما يساعد المؤسسات على المواءمة مع أهداف الاستدامة العالمية، والوفاء بتوقعات أصحاب المصالح فيما يتعلق بالإفصاح الشامل. مبينة أن التقرير يهدف إلى تزويد أصحاب المصلحة بفهم شامل لمبادرات استدامتها ومساهماتها في مستقبل يتسم بالمسؤولية والمرونة، وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وبيّنت أن قطاع المياه في المملكة شهد تحولًا استراتيجيًا، مبينة أنه انتقل من مواجهة تحديات ندرة الموارد الطبيعية إلى تبني نموذج متكامل يضمن استدامة هذه الموارد، ويحقق الأمن المائي، مشيرة إلى أن منظومة المياه تبنت الأطر والأسس الملائمة لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه، وإدارة الطلب عليها بكفاءة وموثوقية عالية، لمواكبة النمو المتزايد على خدمات المياه، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية (2030)، والاستراتيجية الوطنية للمياه.

واستعرض تقرير الاستدامة الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها الشركة لتحقيق الاستدامة في مختلف أعمالها، بهدف الإسهام في تحسين جودة الخدمات، وتبني الحلول المبتكرة، من خلال طرح المشاريع التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الطلب على خدمتي المياه والصرف الصحي وضمان استدامتهما، واعتبار الاستدامة حجر الأساس في جميع قرارات الشركة الاستراتيجية، بما يحقق توجهها نحو آفاق جديدة من التطوير والابتكار. وقد عملت الشركة على تعزيز جودة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، بالإضافة إلى تفعيل مختلف وسائل التواصل مع أصحاب المصلحة لبناء شراكات استراتيجية فعالة.

وأوضحت الشركة أن التقرير يعد محطة مهمة في مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس التزامها العميق بالريادة البيئية، والمسؤولية الاجتماعية، والتميز في الحوكمة، ويبرز إنجازاتها المتميزة التي تُوجت بالحصول على العديد من الجوائز والشهادات المرموقة، ما يعزز مكانتها الريادية في قطاع المياه. مؤكدة أن التقرير يعزز مبادراتها في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمية، ومكانتها كنموذج يُحتذى به في المجتمع.

وأشار تقرير الاستدامة الخاص بشركة المياه الوطنية إلى أن هذه الإنجازات تجسد الجهود المتواصلة والتفاني الكبير لمنسوبي الشركة لمواصلة مسيرة النماء نحو الريادة في الاستدامة وخدمة المملكة، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة.