الخلود يدك شباك الفيحاء بخماسية في ” روشن”

البلاد (جدة)
دك فريق الخلود شباك نظيره الفيحاء بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن.
افتتح ميزياني ماوليدا أهداف الخلود في الدقيقة الخامسة، وأضاف كريس سمولينج الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38.
وسجل راميرو أنريكي الهدف الثالث لنادي الخلود في الدقيقة 44، فيما شارك هتان باهبري في مهرجان الأهداف؛ حيث أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 65، بعد تسديدة قوية بالقدم اليسرى سكنت شباك البرتقالي.
وأكمل نادي الفيحاء المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد ألفا سيميديو في الدقيقة 63؛ حيث أكدت تقنية الفيديو قرار حكم اللقاء، فيما أضاف ماوليدا الهدف الخامس في الدقيقة 84 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الخلود إلى النقطة 12 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الثالث عشر.
