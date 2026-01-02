التحالف: البحرية السعودية تنتشر في بحر العرب لمكافحة التهريب

البلاد (الرياض)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن القوات البحرية الملكية السعودية أكملت انتشارها العملياتي في بحر العرب، في إطار جهود متقدمة لتعزيز الأمن البحري ومكافحة أنشطة التهريب والتجارة غير المشروعة، وفي مقدمتها تهريب الأسلحة والمواد المحظورة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن هذا الانتشار يأتي ضمن خطة شاملة لإجراء عمليات تفتيش دقيقة، ورصد التحركات المشبوهة في الممرات البحرية الحيوية، بما يسهم في الحد من التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها، ولا سيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية.

وأوضح المالكي أن تحركات البحرية السعودية في بحر العرب تنسجم مع المهام الاستراتيجية للتحالف، الرامية إلى تجفيف مصادر الدعم اللوجستي للميليشيات، ومنع استخدام البحار كمسارات لتهريب الأسلحة والمخدرات، مؤكداً أن العمليات تُنفذ وفق قواعد القانون الدولي وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وتتمتع القوات البحرية الملكية السعودية بقدرات متقدمة، حيث تضم أسطولين رئيسيين؛ الأسطول الشرقي المتمركز في الخليج العربي، والأسطول الغربي العامل في البحر الأحمر، ويشتمل كل منهما على وحدات متكاملة من السفن القتالية، ووحدات الدعم والإسناد الإداري والفني، إضافة إلى الطيران البحري، ومشاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

وفي سياق متصل، شهد بحر العرب خلال الفترة الماضية إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة، وذلك ضمن عمليات قوة الواجب المختلطة «CTF-150»، التي تتولى القوات البحرية الملكية السعودية قيادتها حالياً، في إطار منظومة أمنية دولية تهدف إلى حماية الملاحة البحرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية في أعالي البحار.

وجاءت العملية ضمن العملية المركّزة «المصمك»، التي نُفذت بقيادة وتنسيق قوة الواجب المختلطة «CTF-150»، وبمشاركة دولية واسعة، ما يعكس حجم التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة شبكات التهريب العابرة للحدود، وتعزيز أمن الممرات البحرية الاستراتيجية.

وأكد التحالف أن هذه الجهود ستستمر بوتيرة متصاعدة، بما يضمن حماية خطوط الملاحة الدولية، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والتصدي الحازم لكل ما من شأنه تهديد السلم الإقليمي والدولي.