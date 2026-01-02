المنتدى السعودي للإعلام 2026.. التحولات الرقمية وقود منظومة الإعلام ومنصة فهم الجمهور

البلاد (الرياض)

تتلاقى جلستان في المنتدى السعودي للإعلام 2026 على فكرة واحدة، تُمسك بخيوط صناعة المحتوى من البداية إلى النهاية هي فكرة التحولات الرقمية، الأولى تنظر إليها بوصفها وقودًا للصناعة الإعلامية، يدفع المؤسسات نحو النمو والريادة عبر تبنّي مفاهيم جديدة للتقنية واستخداماتها. والثانية تتعامل معها كقوة تغيّر طريقة تحديد الجمهور وفهمه واستهدافه في البيئة الرقمية، وبين الجلستين تتضح صورة متكاملة: التحول الرقمي يبدأ من داخل المؤسسة، ثم يمتد إلى المحتوى وتجربة الجمهور، وصولًا إلى أدوات الاستهداف ورفع فعالية الحملات الإعلامية.

وفي جلسة “التحولات الرقمية كوقود للصناعة الإعلامية”، يتقدم التحول الرقمي بوصفه عامل تمكين للنمو الإعلامي، بما يعنيه ذلك من إعادة ترتيب الأولويات داخل المؤسسات، وتحديث طريقة العمل، وتطوير القدرة على مواكبة ما يفرضه العصر الرقمي من سرعة وتنافسية، ويبرز هنا جوهر الفكرة: التحول الرقمي ليس خيارًا تنظيميًا منفصلًا، بل رافعة عملية تُسهم في بناء مسار واضح نحو الريادة، عندما يرتبط بقياس أثره على الأداء، وبقدرة المؤسسة على توظيف التقنية في خدمة أهدافها.

وتتوسع الجلسة إلى “التقنيات الناشئة ودورها في تطوير المحتوى الإعلامي” بوصفها نقطة تماس مباشرة بين التحول الرقمي وبين المنتج الإعلامي نفسه. فحين تتغير أدوات الإنتاج وأساليبه، تتغير معها لغة المحتوى وقدرته على الوصول والتأثير، ويكتمل هذا المسار عبر محور “تجربة الجمهور في العصر الرقمي”، حيث تُقاس قيمة التحول الرقمي بما ينعكس على كيفية تفاعل الجمهور مع المحتوى، وما ينتظره من سلاسة ووضوح وملاءمة. ثم يُطرح سؤال الحسم في محور “جاهزية المؤسسات الإعلامية للتحول الرقمي”، وهو سؤال يختبر مدى استعداد البنية التنظيمية والفكرية للعمل وفق منطق التحول، من دون الاكتفاء بالشعارات.

وفي جلسة “كيف يغير التحول الرقمي أساليب استهداف الجمهور؟” ينتقل التركيز من داخل المؤسسة إلى خارجها: الجمهور نفسه، وتنطلق من “تحليل البيانات وسلوك المستخدمين لتحديد الجمهور” بوصفه المدخل الأهم لفهم الشرائح المستهدفة وفق ما تكشفه أنماط الاستخدام والتفاعل، وتتحول عملية الاستهداف من تصور عام للجمهور إلى فهم أدق، يقترب من التفاصيل التي تُبنى عليها القرارات التحريرية والتسويقية والإعلامية.

ومن هذا المدخل تتفرع “استراتيجيات جديدة للوصول إلى الشرائح المستهدفة”، حيث يصبح الوصول مرتبطًا بفهم السلوك الرقمي وكيفية تشكّل الاهتمامات عبر المنصات، ثم يتقدم محور “أدوات وتقنيات الاستهداف الرقمية الحديثة” ليؤكد أن الاستهداف يتغير بقدر ما تتغير الأدوات، وأن التحول الرقمي يفرض على المؤسسات تطوير كفاءتها في التعامل مع هذه الأدوات باعتبارها جزءًا من معادلة التأثير، وفي النهاية يبرز محور “تحسين تفاعل الجمهور ورفع فعالية الحملات الإعلامية”، بوصفه المعيار العملي لنجاح الاستهداف: تفاعل أعلى، وفعالية أوضح، ونتائج يمكن تتبعها وقراءتها.

والخلاصة التي تجمع الجلستين في المنتدى السعودي للإعلام، الذي يُعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، تضع “التحولات الرقمية” في موقع القلب من الصناعة من حيث أنها وقودٌ للنمو والريادة من جهة، وبوصلةٌ لفهم الجمهور واستهدافه من جهة أخرى، وعندما تُقرأ المحاور معًا تتقدم رسالة واحدة: التحول الرقمي منظومة مترابطة تبدأ بتهيئة المؤسسة، وتمر عبر تطوير المحتوى وتجربة الجمهور، ثم تنتهي عند أدوات الاستهداف ورفع فعالية الحملات، وبهذه الرؤية تتحول النقاشات من وصف التحول إلى تفكيك عناصره، ومن الحديث عن التقنية إلى قياس أثرها في الصناعة والجمهور معًا.