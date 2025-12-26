التعاون يعبر الخلود بثنائية في ” روشن”

البلاد (جدة)
حقق فريق التعاون فوزًا مهمًا على مضيفه فريق الخلود بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري روشن السعودي.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد التعاون إلى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا قبل مباراة الهلال اليوم الذي يمتلك 23 نقطة مع مباراة أقل، فيما تجمد رصيد الخلود عند 9 نقاط في المركز الـ 12 بترتيب دوري روشن.
زامبراونا يسجل الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 22
مارتينيز يضيف الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 74
