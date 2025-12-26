الرياضة

التعاون يعبر الخلود بثنائية في ” روشن”

7 / رجب / 1447 هـ      26 ديسمبر 2025

البلاد (جدة)

حقق فريق التعاون فوزًا مهمًا على مضيفه فريق الخلود بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بدوري روشن السعودي.

سجل ثنائية التعاون كل من زامبراونا وإيكونج “بالخطأ في مرماه” في الدقيقتين 22 و75 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد التعاون إلى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا قبل مباراة الهلال اليوم الذي يمتلك 23 نقطة مع مباراة أقل، فيما تجمد رصيد الخلود عند 9 نقاط في المركز الـ 12 بترتيب دوري روشن.

 

 

