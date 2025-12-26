المنتخب المصري أول المتأهلين لثمن نهائي أمم أفريقيا

سجل محمد صلاح هدف فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا في الدقيقة 45 من ضربة جزاء، ولعب منتخب مصر بـ10 لاعبين طوال أحداث الشوط الثاني؛ بسبب طرد المدافع محمد هاني في نهاية الشوط الأول.
بهذا الفوز الثمين، حسم منتخب مصر التأهل إلى دور الـ16 من أمم أفريقيا رسميًا، بالإضافة إلى صدارة المجموعة الثانية في البطولة.
ورفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب مجموعته بأمم أفريقيا، ويليه جنوب أفريقيا بثلاث نقاط، ثم منتخبا زيمبابوي وأنغولا برصيد نقطة وحيدة لكل منهما.
وأصبحت مباراة أنجولا الأخيرة تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب مصر الذي حسم التأهل والصدارة رسميًا.
وإذا افترضنا أن مصر ستخسر في لقاء الجولة الأخيرة ضد أنجولا، مع فوز جنوب أفريقيا على زيمبابوي، سيصبح رصيد الفراعنة والبافانا بافانا (6 نقاط)، وسيحسم الفراعنة الصدارة بفضل المواجهات المباشرة.
🥅🇪🇬 محمد صلاح يفتتح التسجيل للمنتخب المصري من علامة الجزاء#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر | #جنوب_إفريقيا pic.twitter.com/fripjVdvmO
