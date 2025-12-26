المنتخب المصري أول المتأهلين لثمن نهائي أمم أفريقيا

البلاد (جدة) بات المنتخب المصري أول المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما نجح في تحقيق فوز مثير على منتخب جنوب أفريقيا بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية في ببطولة أمم أفريقيا 2025.