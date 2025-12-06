اختتام “نور الرياض” بحضور ملايين الزوار و12 جائزة عالمية

البلاد (الرياض)

اختتم احتفال نور الرياض 2025، أحد برامج الرياض آرت تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، نسخته الخامسة مستقطبًا أكثر من 7 مليون زائر، ومقدمًا 60 عملًا فنيًا من إبداع 59 فنانًا محليًا وعالميًا من 24 دولة.

وجاءت نسخة هذا العام تحت شعار “في لمح البصر”، حيث استمتع الزوار بمشاهدة الأعمال في ستة مواقع شملت مركز الملك عبد العزيز التاريخي، ومنطقة قصر الحكم، ومحطة stc، وحي جاكس، وبرج الفيصلية، ومحطة المركز المالي “كافد”.

وشهدت نسخة هذا العام إنجازات عالمية جديدة، بحصول نور الرياض على 12 جائزة ثقافية عالمية، من أبرزها جوائز LIT لتصميم الإضاءة، وجوائز ميوز ديزاين، وجوائز العمارة في نيويورك، وجوائز تايتن. كما سجل الاحتفال أربع أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، شملت أكبر تركيب فني مائي متحرك للفنان شيرو تاكاتاني، وأكبر إيموجي مُضاء للفنان سعد الهويدي، وأكبر عرض إسقاطي معالَج بالذكاء الاصطناعي على مبنى للفنان فالي تشينتشيسان، وأكبر عمل فني جداري مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد للفنان حمود العطاوي.

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس خالد بن عبدالله الهزاني إن احتفال نور الرياض 2025 أبرز دور الفن في تجميل الفضاء الحضري وتعزيز حضور الحركة والضوء في تجربة المدينة، مؤكدًا أن البرنامج يواصل عمله لترسيخ مكانة الرياض كوجهة ثقافية وعالمية.

كما شمل الاحتفال برنامجًا موسعًا للمشاركة المجتمعية، استقطب عشرات الآلاف من المشاركين، إضافة إلى ورش عمل وجلسات حوارية وأنشطة عائلية وجولات إرشادية، أسهمت في إثراء التجربة الفنية والثقافية للزوار.

ويجسد نور الرياض، بوصفه أكبر احتفال للفنون الضوئية في العالم، رؤية برنامج الرياض آرت في تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح يعزز دور الفن العام في الحياة اليومية، حيث يواصل البرنامج تطوير المشهد الإبداعي بمشاريع يأتي من ضمنها طويق للنحت 2026 المقرر إطلاقه مطلع العام المقبل، كمنصة دولية تستقطب نحاتين من المملكة والعالم، يسهمون في ترسيخ مكانة الرياض مركزًا متقدّمًا للفنون، إضافة إلى الأعمال الفنية الدائمة التي يجري توزيعها في عدد من أحياء الرياض ومعالمها، بما يعزّز حضور الفن في الفضاء العام ويجعله جزءًا من التجربة اليومية للعاصمة.