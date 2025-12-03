ملك البحرين: أمن الخليج نسيج واحد.. ودول المجلس نجحت في بناء نموذج تنموي متكامل

البلاد (المنامة)

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن أمن وازدهار دول مجلس التعاون يشكّلان منظومة واحدة لا يمكن فصل عناصرها، مشيراً إلى أن دول الخليج ماضية في معالجة القضايا الإقليمية بروح من التنسيق المشترك والالتزام الجماعي بحماية الاستقرار.

وخلال كلمته في افتتاح أعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين التي تستضيفها المنامة، أوضح الملك حمد أن دول المجلس استطاعت، عبر مسيرة طويلة من التعاون، صياغة نموذج تنموي خليجي متكامل يُحتذى به، يقوم على الاستثمارات النوعية، وتعزيز البنية الاقتصادية، وتطوير قدراتها في مجالات الأمن والتنمية والطاقة.

وأبرز العاهل البحريني أهمية حماية طرق الملاحة البحرية في الخليج من أي تهديدات، مؤكداً أن سلامة الممرات الحيوية مسؤولية مشتركة لضمان استمرار تدفق التجارة العالمية وأمن الطاقة.

وفي سياق حديثه عن الأوضاع في غزة، شدد الملك حمد على ضرورة استكمال خطة السلام بما يضمن وقف العدوان، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار، مؤكداً دعم البحرين لأي جهود إقليمية ودولية تسعى إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

بهذه الرسائل، جدّد ملك البحرين التزام بلاده بالرؤية الخليجية المشتركة، القائمة على وحدة المصير والعمل الجماعي لحماية الأمن ودفع التنمية في المنطقة.