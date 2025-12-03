أمين مجلس التعاون: أمن قطر ركيزة من أمن الخليج.. ونثمّن الجهود الإقليمية لوقف حرب غزة

البلاد (المنامة)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأمن الخليجي منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها، مشدداً على أن أمن دولة قطر يشكّل جزءاً أصيلاً من أمن دول المجلس كافة، وأن أي تهديد يطالها يُعد مساساً مباشراً باستقرار المنطقة ككل.

وخلال كلمته في أحد اجتماعات المجلس، رحّب الأمين العام بالاتفاق الذي وقّعته كل من قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة بهدف وقف الحرب في غزة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً لتعزيز جهود التهدئة وفتح مسارات عملية لاحتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأشاد بدور المملكة العربية السعودية في قيادة الجهود الدولية الداعمة لتنفيذ حل الدولتين، مشيراً إلى أن الموقف السعودي الواضح والداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يسهم في تعزيز فرص الوصول إلى سلام عادل وشامل، ويعكس ثبات السياسة الخليجية تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد الأمين العام في سياق حديثه على أن مجلس التعاون سيواصل العمل المشترك لحماية أمن المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم كل المبادرات التي تسهم في إنهاء الصراعات وإرساء قواعد السلام والتنمية في الشرق الأوسط.