التعادل يحسم مواجهة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

البلاد (جدة)
حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة فريقى تشيلسي وأرسنال التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب “ستامفورد بريدج”، في قمة مباريات الجولة الـ13 من البريمرليج.
أحرز تريفوه تشالوباه، هدف البلوز فى الدقيقة 48 من اللقاء. وسجل ميكيل ميرينو هدف التعادل لصالح الجانرز بالدقيقة 59 من زمن المباراة.
وأكمل تشيلسى المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول لاعبه مويسيس كايسيدو على البطاقة الحمراء فى الدقيقة 38 من اللقاء بعد تدخله العنيف ضد ميكيل ميرينو.
يأتى أرسنال على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 30 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى.
بينما يأتى تشيلسى فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن أستون فيلا الرابع.
ونجح أرسنال في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الـ17 الأخيرة بمختلف المسابقات، محققا 14 انتصارا خلال تلك السلسلة.
على الرغم من النقص العددي… تشلسي يتقدم على أرسنال برأسية تريفوه تشالوباه#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#EPL pic.twitter.com/e4ij8nMPZ1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2025
ميكيل ميرينو يعيد آرسنال إلى المباراة ويسجّل هدف التعادل!#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#EPL pic.twitter.com/rsZ5KVPEth
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2025