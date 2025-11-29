الاتحاد يتغلب على الشباب ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

البلاد (جدة)
بهاتريك رائع، قاد الفرنسي كريم بنزيما فريق الاتحاد لحجز مقعده في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير على الشباب، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.
افتتح المغربي عبدالرزاق حمدالله شريط أهداف المباراة لصالح الشباب في الدقيقة 14. ورفض عبدالرزاق حمدالله الاحتفال بالهدف، احترامًا لجماهير فريق الاتحاد.
وفي الدقيقة 20، سجل محمد دومبيا هدف التعادل لصالح الاتحاد، بعد تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء..
وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 30، بعد مجهود فرد رائع. وسجل كريم بنزيما الهدف الثالث للاتحاد والثاني له في الدقيقة 84 من عمر المباراة.
واختتم كريم بنزيما بالهدف الرابع للاتحاد والثالث له (هاتريك) في الدقيقة 86 من عمر المباراة، بعد عرضية رائعة حولها بنزيما بخبرته إلى شباك الشباب.
بتلك النتيجة، حجز الاتحاد مقعدًا في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث تقام قرعة نصف النهائي غدًا الأحد، لمعرفة مواجهتي نصف النهائي.
