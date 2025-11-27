إتمام بيع

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، إتمام بيع جزء من حصته في شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مسار)، حيث تم طرح 48 مليون سهم تمثل 3.3% من رأس مال (مسار) . وبلغت القيمة الإجمالية للطرح أكثر من 950 مليون ريال، وتحدّد السعر عند19.8 ريال سعودي للسهم الواحد.

منطقة لوجستية

وقعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وشركة هيزون الدولية للخدمات اللوجستية عقداً لإنشاء منطقة لوجستية لتفريغ وتخزين الحاويات، في ميناء الملك عبد العزيز وذلك بقيمة استثمارية تبلغ 30 مليون ريال، وبمساحة تبلغ 47 ألف متر مربع ، ضمن إستراتيجيتها لزيادة القدرات اللوجستية.

صناديق عقارية

أعلنت شركة (بلوم إنفست) عن إبرام مجموعة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع نخبة من المطورين العقاريين والجهات الاستثمارية، لتأسيس صناديق عقارية متنوعة وتطوير مشاريع فندقية وسكنية وتجارية في مواقع استراتيجية داخل المملكة، بأكثر من 6 مليارات ريال.