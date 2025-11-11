القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

البلاد (الرياض)

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس كارول نافروتسكي رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.