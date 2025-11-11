القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

الأولى

21 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      11 نوفمبر 2025
البلاد (الرياض)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس كارول نافروتسكي رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس كارول نافروتسكي رئيس جمهورية بولندا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

