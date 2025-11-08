وزارة الحج والعمرة ودارة الملك عبدالعزيز تعقدان الإيجاز الصحفي الخاص بمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ

البلاد (جدة)

عقدت وزارة الحج والعمرة ودارة الملك عبدالعزيز اليوم الإيجاز الصحفي الخاص بمؤتمر ومعرض الحج 1447هـ، الذي يقام تحت شعار “من مكة إلى العالم” في جدة خلال الفترة من 9 – 12 نوفمبر 2025م، بمشاركة واسعة من جهات حكومية وخاصة ومحلية ودولية، بمشاركة أكاديميين وباحثين وممثلي مكاتب شؤون الحجاج، سيستفيد منهم ما يزيد على (2400) متدرب من مختلف دول العالم.

وتطرق الإيجاز الصحفي الذي شارك فيه المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي، والمتحدث الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز سلطان العويرضي، إلى شعار المؤتمر ودلالاته “من مكة إلى العالم”، الذي من المتوقع أن يزوره أكثر من (150) ألف زائر، وعقد (143) جلسة وورش عمل متخصصة، إضافة إلى استقطاب (270) جهة عارضة، و (225) متحدثًا.

وسلط المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة الدكتور غسان النويمي الضوء على مساحة إقامة مؤتمر ومعرض الحج الذي يتربع على (60) ألف متر مربع، ويحوي (18) قطاعًا متنوعًا في شؤون خدمات الحج، منوهًا بأن المؤتمر في نسخته الخامسة لهذا العام يأتي امتدادًا للنجاح الذي حققته النسخة الماضية، التي استقطبت أكثر من (120) ألف زائر، ومشاركة (150) دولة حول العالم.

وبين النويمي أن المؤتمر يُعد منصة دولية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات في منظومة الحج، مستهدفة التكامل بين التقنية والعمران والإنسان لخدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى إطلاق المبادرات التي في مقدمتها “منطقة الابتكار” التي تستشرف مستقبل الخدمات المقدمة للحجاج من خلال التقنيات الحديثة, والمبادرات التي تركز على الحلول الهندسية المستدامة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة الحشود، مقدمًا نظرة شاملة حول أهداف المؤتمر وأهميته في دعم رؤية المملكة 2030 في خدمة ضيوف الرحمن، داعيًا المهتمين والمتخصصين للمشاركة في هذا التجمع الكبير الذي يعد محطة سنوية لتبادل المعرفة والابتكار في منظومة الحج.