الفيحاء يعبر الأخدود بثنائية
الفيحاء يعبر الأخدود بثنائية

17 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ       7 نوفمبر 2025

البلاد (جدة)

حصد فريق الفيحاء ثلاث نقاط ثمينة، بعد تغلبه على ضيفه فريق الأخدود بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضِمن منافسات الجولة الثامنة دوري روشن للمحترفين.

سجّل ثنائية الفيحاء كل من سيلفر مبوسي وفاشيون ساكالا في الدقيقتين 61 و 70 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد الفيحاء إلى النقطة 11 ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن. فيما جمدت الخسارة رصيد الأخدود عند 4 نقاط ليحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.

