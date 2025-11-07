الفيحاء يعبر الأخدود بثنائية

البلاد (جدة)
حصد فريق الفيحاء ثلاث نقاط ثمينة، بعد تغلبه على ضيفه فريق الأخدود بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضِمن منافسات الجولة الثامنة دوري روشن للمحترفين.
سجّل ثنائية الفيحاء كل من سيلفر مبوسي وفاشيون ساكالا في الدقيقتين 61 و 70 من عمر المباراة.
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#جانفولا يسجل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 61#الفيحاء 1 × 0 #الأخدودpic.twitter.com/yX3ytZxZKK#صحيفة_البلاد | #نادي_الفيحاء | #نادي_الأخدود | #الفيحاء_الاخدود@AlfayhaSC | @ALAKHDOUD | @mosgovsa | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 7, 2025
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#ساكالا يضاعف النتيجة للفيحاء في الدقيقة 70#الفيحاء 2 × 0 #الأخدودpic.twitter.com/8gGnI9g5WY#صحيفة_البلاد | #نادي_الفيحاء | #نادي_الأخدود | #الفيحاء_الاخدود@AlfayhaSC | @ALAKHDOUD | @mosgovsa | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) November 7, 2025