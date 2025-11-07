الفيحاء يعبر الأخدود بثنائية

البلاد (جدة)

حصد فريق الفيحاء ثلاث نقاط ثمينة، بعد تغلبه على ضيفه فريق الأخدود بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضِمن منافسات الجولة الثامنة دوري روشن للمحترفين.

سجّل ثنائية الفيحاء كل من سيلفر مبوسي وفاشيون ساكالا في الدقيقتين 61 و 70 من عمر المباراة.