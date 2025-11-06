“منشآت” و”البلديات” توقّعان اتفاقية تعاون لدعم قطاع الاستثمار الاجتماعي

البلاد (الرياض)
شهدت فعاليات ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، توقيع اتفاقية تعاون بين “منشآت” ووزارة البلديات والإسكان، بحضور عدد من الوزراء والقيادات الحكومية والخاصة ورواد الأعمال.
وقّع الاتفاقية من جانب “منشآت” نائب المحافظ لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان، بينما وقعها من جانب وزارة البلديات والإسكان المدير العام لتنمية القطاع غير الربحي أحمد القاضي.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم قطاع الاستثمار الاجتماعي من خلال إقامة المبادرات وطرح الفرص الاستثمارية، إضافة إلى تنظيم اللقاءات وورش العمل المشتركة التي تسهم في تعزيز الشراكات وبناء منظومة داعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
ويُعَدُّ ملتقى بيبان منصة وطنية رائدة تجمع تحت سقفها الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين ورواد الأعمال، ويشهد سنويًا توقيع اتفاقيات نوعية وإطلاق مبادرات إستراتيجية تسهم في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة.
