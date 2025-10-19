محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بإحدى كليتيه لوالده

البلاد (الأحساء)

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، بمكتبه اليوم، المواطن سعد بن عبدالرحمن الغريب، وذلك تقديرًا لموقفه الإنساني النبيل بتبرعه بإحدى كليتيه لوالده، في بادرة تُجسد أسمى معاني البر والوفاء الأسري.

وأشاد سموّه بهذه المبادرة، مؤكدًا أنها تعكس القيم الإنسانية الرفيعة التي يتحلى بها أبناء الوطن، وتعبر عن عمق التلاحم الأسري والتكافل المجتمعي، مشيرًا إلى أن ما قام به المواطن يُعد نموذجًا يُحتذى في العطاء والوفاء الأسري.

وأكد سمو محافظ الأحساء أن هذه المواقف النبيلة تُعد مصدر فخر واعتزاز، وتمثل صورة مشرّفة للمجتمع السعودي، داعيًا إلى تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء لما لها من أثر كبير في إنقاذ الأرواح، مشيدًا بوعي المواطنين وحرصهم على المبادرات الإنسانية، سائلًا الله تعالى أن يمنّ على المواطن الغريب ووالده بالصحة والعافية.

ونوّه سموّه أن المبادرات تتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة –حفظها الله- التي تولي أهمية كبيرة لتقوية الروابط الاجتماعية، وترسيخ قيم التراحم والتكاتف بين أفراد المجتمع.

من جهته عبّر المواطن سعد بن عبدالرحمن الغريب عن بالغ شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على هذا التكريم الذي يُمثل له ولأسرته مصدر فخر ودافعًا لمزيد من العطاء في خدمة الوطن والمجتمع.