التعاون يكتسح ضمك بسداسية والخليج يستعيد توازنه برباعية في شباك الرياض

البلاد (بريدة، الدمام)

واصل التعاون تألقه في الدوري السعودي للمحترفين بعدما اكتسح ضيفه ضمك بستة أهداف مقابل هدف، في ختام الجولة الخامسة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة مزاحمًا فرق الصدارة بثقة كبيرة.

بدأ «سكري القصيم» اللقاء بقوة، فسجل وليد الأحمد هدف الافتتاح في الدقيقة 11، وأضاف سلطان مندش الثاني بعد دقيقتين فقط، قبل أن يقلص فالنتين فادا الفارق لضمك عند الدقيقة 31.



وفي الشوط الثاني، واصل التعاون تفوقه، فسجل مدافع ضمك حركاس بالخطأ في مرماه، ثم أضاف مارتينيز الهدف الرابع، تلاه بسام الحريجي بالخامس في الدقيقة 87، ليختتم رومان فيفر السداسية في الدقيقة الأخيرة.

ضمك أكمل اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد هزاع الغامدي (40) وديفيد كايكي (59)، ما زاد من معاناته أمام المد الهجومي للتعاون بقيادة المدرب البرازيلي شاموسكا.

وفي ختام الجولة نفسها، استعاد الخليج نغمة الانتصارات بفوز كبير على ضيفه الرياض بأربعة أهداف مقابل هدف.

تألق المهاجم النرويجي جوشوا كينغ وسجل «هاتريك» قاد به فريقه للسيطرة على المباراة، فيما أضاف ماسوراس الهدف الرابع.

سجل جوشوا الهدف الأول في الدقيقة السابعة، ثم الثاني عند الدقيقة 25، قبل أن يقلص مامادو سيلا الفارق للرياض، غير أن الخليج عاد بقوة في الشوط الثاني ليضيف الثالث والرابع، رافعًا رصيده إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الرياض عند 3 نقاط.