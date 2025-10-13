ترمب من شرم الشيخ: سنبحث مع القادة إعادة إعمار غزة

البلاد (شرم الشيخ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن قمة شرم الشيخ المنعقدة اليوم تشكل خطوة مهمة نحو بحث آليات إعادة إعمار قطاع غزة، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في التوسط بين الأطراف المعنية بالأزمة.

جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبيل انطلاق القمة، التي تجمع عدداً من قادة الدول العربية والإسلامية إلى جانب وفود دولية، لبحث تطورات الأوضاع في غزة ومسار التسوية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال ترمب في تصريح مقتضب: “مصر تؤدي دوراً مهماً للغاية في التواصل مع حركة حماس، وسنناقش مع القادة المشاركين في القمة سبل دعم إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع”.

وتأتي زيارة ترمب إلى شرم الشيخ بعد أيام من إعلانه خطة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، التي تضمنت وقف العمليات العسكرية، وانسحاباً تدريجياً للجيش الإسرائيلي، وتبادلاً للأسرى، إلى جانب السماح بدخول المساعدات الإنسانية وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار المبكرة.

وتركز جلسات القمة على تشكيل آلية دولية لإعادة إعمار غزة، بمشاركة مؤسسات تمويل عربية وغربية، وضمان استمرار التنسيق السياسي بين القاهرة وواشنطن بشأن مستقبل القطاع واستقراره.