نتنياهو أمام الكنيست: اخترنا طريق الأمن وملتزمون بالسلام

البلاد (القدس المحتلة)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، في كلمة ألقاها أمام الكنيست الإسرائيلي بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التزام بلاده بمسار السلام الذي أطلقته واشنطن، واصفاً ترامب بأنه “أعظم صديق لإسرائيل مرّ على البيت الأبيض”.

وقال نتنياهو في كلمته: “أنا ملتزم بهذا السلام، فإسرائيل اختارت طريق الأمن والازدهار، وليس طريق الحرب والدمار.” وأشاد بالدور الأميركي في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة أميركية ومصرية وقطرية وتركية، مشيراً إلى أن الاتفاق أسفر عن عودة جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء من قطاع غزة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: “لم يقم أي رئيس أميركي بما فعله دونالد ترامب من أجل إسرائيل، فقد دعمنا في أحلك الظروف، وساهم في تحقيق ما كان يُظن مستحيلاً.”

وفي كلمته التي اتسمت بنبرة احتفالية، أثنى نتنياهو على أداء الجيش الإسرائيلي، مؤكداً أنه “حقق انتصارات مذهلة على حماس”، وأنه سيواصل “ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين بكل الوسائل المتاحة”.

وفي إشارة إلى التحولات الإقليمية، أعلن نتنياهو أن إسرائيل منفتحة على معاهدات سلام جديدة مع الدول العربية والإسلامية، قائلاً موجهاً حديثه إلى ترامب: “تحت قيادتك، يمكننا إبرام معاهدات سلام جديدة مع دول المنطقة، فشعوبنا تتطلع إلى مستقبل من التعاون، وأحداً لا يريد السلام أكثر من شعب إسرائيل.”

وتأتي تصريحات نتنياهو بالتزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر الجاري، والذي أعلن الرئيس الأميركي تفاصيل مرحلته الأولى قبل أيام، بعد مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة عدة دول.

وينص الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، إضافة إلى تبادل للأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب خطة لاحقة لـ نزع سلاح حركة حماس بإشراف دولي.