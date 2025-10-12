جامعة الملك عبدالعزيز تكرم الفائزين في المنافسة التمهيدية للابتكار في المعادن

البلاد (جدة)

كرمت جامعة الملك عبدالعزيز، الفائزين في “تحدي المعادن” ضمن المنافسة التمهيدية للابتكار في المعادن لجامعات المنطقة الغربية في نسختها الأولى، برعاية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين بن يوسف نعمان، وحضور نائب الرئيس لإدارة التراخيص في شركة “إسناد” المهندس محمد السلطان، ومدير عام الابتكار في برنامج “ندلب” وسام الزامل.

وتركزت المنافسة التمهيدية، والتي استضافتها جامعة الملك عبدالعزيز يوم السبت (11 أكتوبر 2025) بمركز الملك فيصل للمؤتمرات على “3” مسارات في مجالات خدمات وعمليات التعدين ضمن مسار التقنيات الذكية، ومسار الأمن والسلامة، ومسار استدامة الموارد.

وبلغ عدد المشاركين في المنافسة التمهيدية من مختلف جامعات المنطقة الغربية “195” متسابقاً يمثلون “36” فريقاً ، تأهل منهم “140” متسابقاً عبر “27” فريقاً إلى المعسكر النهائي في المرحلة الوطنية الممهدة للمنافسة العالمية للابتكار في المعادن تحت مظلة مؤتمر التعدين الدولي 2026 بنسخته الخامسة بعنوان “رواد مستقبل المعادن”.

وشهد البرنامج تكريم الفائزين من قبل راعي الحفل في المسارات الثلاث بالمنافسة التمهيدية بعد العرض والتقييم والتحكيم، وتقديم الجوائز المالية لأفضل “3” أفكار من كل مسار، وهم فريق (Mining vision) في مسار التقنيات الذكية لعمليات وخدمات التعدين، وفريق (Metaminds) لمسار الأمن والسلامة في عمليات التعدين، وفريق (AQUORA) بمسار استدامة الموارد في عمليات التعدين. كما تم تكريم الشركاء والفريق المنظم واللجان لهذه المنافسة.

وقد أوضح مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سعود واصلي، أن المنافسة العالمية للابتكار في المعادن التي أطلقها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تأتي ضمن اهتمام الدولة الاستراتيجي بقطاع التعدين بهدف تسريع وتيرة الابتكار ونشر الثقافة المعرفية وتعزيز الوعي بأهمية هذا القطاع الحيوي، حيث بلغت مجموع جوائزها أكثر من “2” مليون ريال، كما أن هذه المرحلة الوطنية من المنافسة تستهدف منسوبي الجامعات من الطلاب والباحثين، ولها دور كبير في تمكين وتطوير المواهب والقدرات البشرية الوطنية لتعزيز قدراتهم للمنافسة في المرحلة القادمة نحو العالمية.



وأضاف واصلي: أنه خلال المرحلة الوطنية التمهيدية للمنافسة تلقى المشاركين العديد من ورش العمل وتعرفوا على أهم التحديات في قطاع التعدين وخاضوا تجربة التحدي من خلال معسكر “تحدي المعادن” الحضوري وتلقوا التوجيه من الخبراء وأعضاء لجنة التحكيم مما سيسهم ذلك في رفع جاهزيتهم للمنافسة العالمية القادمة بإذن الله