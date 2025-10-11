معرض الرياض الدولي للكتاب 2025.. منصة عالمية للحوار الثقافي والانفتاح المعرفي

البلاد (الرياض)

يشهد “معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 “حضورًا عالميًا متزايدًا، حيث تحوّل إلى وجهة ثقافية بارزة تستقطب الزوار من مختلف دول العالم، من بينها بريطانيا، الهند، فرنسا، بلجيكا، اليابان، الصين، الولايات المتحدة، وكوريا، وعبّر الزوار عن انبهارهم بما وجدوه من تنوع ثقافي ومعرفي، وإثراء أدبي وعلمي يعكس تطور المشهد الثقافي السعودي، ويضاهي أبرز المعارض العالمية.

أبدى الزوار من بريطانيا وفرنسا إعجابهم بالرواية السعودية المعاصرة، التي تتميز بجرأتها الفكرية وعمقها الإنساني، إلى جانب ترجماتها عالية الجودة التي تتيح للقراء الأجانب فهم المجتمع السعودي من الداخل، ومن الهند، لفتت الكتب السعودية في الفكر الإسلامي والعلوم الإنسانية الانتباه، لما تحمله من رؤى فلسفية وإنسانية عميقة.



أما الزوار من بلجيكا، فقد أثنوا على قدرة الأدب السعودي في المزج بين الأصالة والحداثة، بينما أبدى الزوار من اليابان والصين اهتمامًا خاصًا بالكتب العلمية والتقنية، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، مؤكدين أن المعرض يعكس تطورًا معرفيًا لافتًا في المملكة، كما أشار الزوار من الصين إلى أهمية الترجمات المتبادلة بين اللغتين الصينية والعربية في تعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب.

ومن الولايات المتحدة، وصف الزوار المعرض بأنه تجربة ثقافية متكاملة، تعكس التحول الثقافي الذي تعيشه المملكة، ليس فقط من خلال مشاريعها الاقتصادية، بل أيضًا عبر الأدب والفكر، ومن كوريا، عبّر الزوار عن سعادتهم بإيجاد عناوين عربية أصلية بأسعار مناسبة، مؤكدين أن المعرض يمثل فرصة فريدة للتعرف على الثقافة العربية من مصادرها الأصلية.

يذكر أن “معرض الرياض الدولي للكتاب 2025″، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار “الرياض تقرأ”، يُقام في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويُعد منصة عالمية للحوار والتبادل الثقافي، حيث تلتقي ثقافات متعددة تحت سقف واحد. أما الزوار من بلجيكا، فقد أثنوا على قدرة الأدب السعودي في المزج بين الأصالة والحداثة، بينما أبدى الزوار من اليابان والصين اهتمامًا خاصًا بالكتب العلمية والتقنية، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، مؤكدين أن المعرض يعكس تطورًا معرفيًا لافتًا في المملكة، كما أشار الزوار من الصين إلى أهمية الترجمات المتبادلة بين اللغتين الصينية والعربية في تعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب.ومن الولايات المتحدة، وصف الزوار المعرض بأنه تجربة ثقافية متكاملة، تعكس التحول الثقافي الذي تعيشه المملكة، ليس فقط من خلال مشاريعها الاقتصادية، بل أيضًا عبر الأدب والفكر، ومن كوريا، عبّر الزوار عن سعادتهم بإيجاد عناوين عربية أصلية بأسعار مناسبة، مؤكدين أن المعرض يمثل فرصة فريدة للتعرف على الثقافة العربية من مصادرها الأصلية.يذكر أن “معرض الرياض الدولي للكتاب 2025″، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار “الرياض تقرأ”، يُقام في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويُعد منصة عالمية للحوار والتبادل الثقافي، حيث تلتقي ثقافات متعددة تحت سقف واحد.