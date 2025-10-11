انطلاق مهرجان «هوروركون» ضمن فعاليات موسم جدة 2025

البلاد (جدة)

تنطلق في مدينة جدة يوم الأربعاء القادم تجارب مهرجان “هوروركون HorrorCon”، وذلك ضمن فعاليات موسم جدة 2025، بمغامرات مشوقة، وتجارب تشمل بيوت رعب، وعددًا من الألعاب التفاعلية بطابع ترفيهي مرعب.

ويحتوي المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في المملكة والشرق الأوسط فعاليات مخصصة لعشاق الرعب، تحتوي مجموعة من المتاهات وألعاب “الآركيد” والمفاجآت اليومية، إضافة إلى عدد من المغامرات، والتجارب المتنوعة ما بين سباقات وألعاب، ومناطق للمأكولات والمشروبات تتناسب مع مختلف الزوار من سكان جدة والقادمين إليها من داخل المملكة وخارجها.

ويتيح مهرجان “هوروركون HorrorCon” لزواره الاستمتاع بأجواء مصممة بعناية لإشعال مشاعر الترقب والحماس، وتقديم فعاليات ترفيهية مكثفة لعشاق هذا النوع من التجارب والعروض التنكرية.

ويضيف المهرجان بعدًا جديدًا لفعاليات موسم جدة، عبر إحياء واحدة من أكثر التجارب تميزًا في عالم الترفيه، بما يعكس تنوع الموسم وحرصه على استقطاب أحدث المفاهيم العالمية لجمهوره، من خلال مجموعة من الفعاليات الكبرى التي تعزز التنوع الترفيهي، وتثري جودة الحياة في المدينة، فضلًا عن تأكيد مكانة جدة وجهة سياحية مميزة في استضافة الفعاليات الترفيهية، والثقافية، والرياضية.