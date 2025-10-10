تركي آل الشيخ: عروض حية ومميزة تعكس جمال مسيرة موسم الرياض 2025

الأولى الثقافية

18 / ربيع الآخر / 1447 هـ      10 أكتوبر 2025

البلاد (الرياض)

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن حفل ومسيرة افتتاح النسخة السادسة من موسم الرياض 2025 شهدت عروضًا حيّة ومميزة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “من الرياض إلى العالم، عروض حيّة ومميزة تعكس جمال مسيرة موسم الرياض 2025”.

ويُظهر هذا التصريح المستوى الرفيع للفعاليات والابتكار الفني الذي يميز نسخة هذا العام، ويعكس المكانة العالمية التي وصل إليها موسم الرياض كأحد أبرز الفعاليات الترفيهية في المنطقة.

