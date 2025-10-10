العاصمة تتلألأ في انطلاق مسيرة موسم الرياض.. عرض عالمي يعانق الخيال

البلاد (الرياض)

انطلقت مساء اليوم مسيرة افتتاح موسم الرياض 2025 وسط حضور جماهيري غير مسبوق، امتلأت به شوارع العاصمة التي تحولت إلى لوحة احتفالية عالمية نابضة بالألوان والإبداع. وجاء الافتتاح هذا العام في مشهد استثنائي حمل طابعًا مستوحى من موكب “ميسي” الشهير في نيويورك، ليجسد مزيجًا فريدًا من الخيال والتقنيات الحديثة والفنون الحية.

وشهدت المسيرة عروضًا فنية ضخمة بمشاركة فرق محلية وعالمية، إضافة إلى بالونات عملاقة ومجسمات تفاعلية، قدّمت لوحات بصرية ساحرة عكست تنوع الثقافات وروح الانفتاح التي تميز رؤية السعودية 2030، وجعلت من الحدث تجربة استثنائية تعبر عن التطور الهائل في القطاع الترفيهي بالمملكة.

ويأتي موسم الرياض 2025 ليؤكد مكانة العاصمة السعودية كوجهة عالمية للترفيه والسياحة، بعد أن تجاوز عدد زواره منذ انطلاق المواسم السابقة 20 مليون زائر من أكثر من 135 دولة، وسُجلت أكثر من 3,300 تغطية إعلامية دولية، مع تحقيق أكثر من 110 مليارات ظهور إعلامي على المنصات العالمية، ما يعكس الحضور الدولي المتنامي للموسم.

وتبلغ القيمة التقديرية للعلامة التجارية للموسم نحو 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال سعودي)، وهو ما يعكس السمعة العالمية التي باتت ترتبط باسم “موسم الرياض” كإحدى أبرز العلامات الترفيهية في الشرق الأوسط والعالم.

وتشمل نسخة هذا العام 11 منطقة ترفيهية رئيسية تغطي العاصمة، وتضم 15 بطولة عالمية و34 معرضًا ومهرجانًا، بمشاركة أكثر من 2100 شركة، منها 95% شركات سعودية، عبر 4200 عقد أُبرمت مع القطاع الخاص، في انعكاس مباشر لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمة الاقتصاد المحلي.

ويُنتظر أن يشهد الموسم فعاليات عالمية كبرى، من أبرزها مؤتمر “جوي فوروم” (Joy Forum) الذي سيُقام يومي 16 و17 أكتوبر في بوليفارد سيتي، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات وصنّاع الترفيه في العالم، بينهم مستر بيست، ودانا وايت، وشاكيل أونيل، وجون جونز، وعامر خان، إلى جانب قادة الصناعة الترفيهية من مختلف الدول.

ومن أبرز مفاجآت الموسم هذا العام إطلاق منطقة “بيست لاند” بالتعاون مع صانع المحتوى العالمي مستر بيست، على مساحة 200 ألف متر مربع، تضم أكثر من 27 لعبة وتجربة تفاعلية، وأكثر من 40 مطعمًا ومتجرًا، في تجربة فريدة تُقدَّم لأول مرة عالميًا، تعزز مكانة المملكة كمركز ابتكار وتجربة في صناعة الترفيه.

بهذا الافتتاح الاستثنائي، تؤكد الرياض أنها باتت عاصمة عالمية للترفيه والإبداع، ومسرحًا مفتوحًا يحتفي بالثقافات، ويجسد طموح المملكة في أن تكون وجهة أولى للفعاليات الكبرى وصناعة الفرح حول العالم.