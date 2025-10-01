القيادة تهنئ رئيس قبرص بذكرى استقلال بلاده

البلاد (الرياض)

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار.