انطلق على «شاهد» و«يوتيوب».. وزير الإعلام: مسلسل الرهيبين عمل يليق بالطفولة ويجسد قيمنا

البلاد (جدة)

انطلقت اليوم أولى حلقات المسلسل الكرتوني السعودي الجديد “الرهيبين”، في خطوة رائدة تجسد توجه المملكة نحو تطوير صناعة الرسوم المتحركة وتقديم محتوى إبداعي أصيل يعكس قيمها وثقافتها، وذلك ضمن مبادرة “كنوز السعودية” التابعة لوزارة الإعلام.

ويُعرض العمل حاليًا عبر منصتي شاهد ويوتيوب، ليتيح للأطفال والعائلات متعة المشاهدة في تجربة تمزج بين الكوميديا والمغامرة، وتُقدَّم بأسلوب عصري يجذب الناشئة ويحفز خيالهم.

وأكد وزير الإعلام سلمان الدوسري في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن المسلسل يمثل إضافة نوعية للمحتوى المحلي الموجه للأطفال، قائلاً: “مسلسل الرهيبين من إنتاج كنوز السعودية بوزارة الإعلام، عمل سعودي يليق بالطفولة، ويجسّد قيمنا، ويُحاكي خيال أبنائنا، ويؤكد أن الوطن ليس مكانًا نعيش فيه فقط، بل حكاية نكتبها كل يوم”.

ويُعد المسلسل الانطلاقة الأولى لمبادرة “كنوز السعودية” في مجال الرسوم المتحركة، حيث يحمل رؤية واضحة تقوم على غرس قيم الانتماء والفخر بالوطن في نفوس الأجيال الناشئة، وذلك من خلال قصص وشخصيات سعودية مبتكرة تتحلى بالشجاعة والذكاء، وتخوض مغامرات مشوقة تجسد القيم الوطنية وتعرضها بلغة إبداعية قريبة من الأطفال.

ويتألف العمل من 12 حلقة، يصطحب خلالها المشاهدين في رحلة بصرية ما بين الماضي والحاضر، ليعرفهم على العادات السعودية الأصيلة، ويعرض شخصيات تاريخية بارزة ومواقع تراثية وحديثة من مختلف مناطق المملكة، في مزيج يوازن بين الترفيه والتثقيف.

وحرصت وزارة الإعلام على أن يتم إنتاج المسلسل وفق أعلى المعايير الفنية والإبداعية، وبأيدٍ سعودية شابة مدعومة بإمكانات تقنية متقدمة، ليكون نموذجًا رائدًا في المحتوى البصري المحلي القادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

ويمثل “الرهيبين” انعكاسًا لإيمان وزارة الإعلام بقدرات المواهب الوطنية في قطاع الرسوم المتحركة، وبأهمية هذا المجال كأحد المسارات الواعدة في صناعة الترفيه، ودوره في صقل مهارات الجيل الجديد وإبراز إبداعاته على الساحة المحلية والدولية.

وبإطلاق “الرهيبين”، تفتح مبادرة “كنوز السعودية” الباب أمام مرحلة جديدة من الإنتاج الإبداعي الذي يسعى إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتقديم محتوى معاصر يجمع بين متعة المشاهدة وفخر الانتماء للوطن.