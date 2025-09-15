ولي العهد يرأس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة

البلاد (الدوحة)
عقد أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورأس وفد المملكة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقد التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وأصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بهذه المناسبة.
وجرى استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس.
ويضم وفد المملكة الرسمي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
ويضم الوفد المرافق صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان بن محمد الطبيشي.
