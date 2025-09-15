ولي العهد يصل إلى الدوحة لترؤس وفد المملكة في القمة العربية الإسلامية الطارئة

البلاد (الدوحة)

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة قطر اليوم، لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مقر انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.



ويضم وفد المملكة الرسمي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ويضم الوفد المرافق، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.