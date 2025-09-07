3 فرص عقارية بمزاد أرسان

البلاد (الخبر)

تعلن شركة السعدون العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد “أرسان” إلكتروني وذلك من يوم الجمعة 19/9/2025 الساعة 1 مساء حتى يوم الأحد 21/9/2025 الساعة: 8:00 مساء عبر منصة وصلت للمزادات.

يطرح المزاد 3 فرص عقارية مميزة في مواقع مميزة في أهم الأحياء الراقية بحي الملقا وحطين شمال مدينة الرياض ويتكون العقار الأول من أرض تجارية بمساحة 2428.4 متر مربع والعقار الثاني من فيلا بمساحة 875 متر مربع والعقار الثالث من فيلا 875 متر مربع.

وتقع العقارات على أهم الطرق الحيوية كطريق محمد عبد العزيز الدغيثر وبالقرب من طريق الملك فهد والمسار الرياضي بطريق الأمير محمد بن سلمان وبالقرب من طريق أنس بن مالك والأحياء الراقية كحي الملقا وحطين وتتميز بقربها من أبرز المشاريع النوعية بالرياض كبوليفارد الرياض سيتي سكوير 2 وبوليفارد وورلد وبالقرب من مركز الملك عبدالله المالي وحديقة تلال الرياض ، مما يجعلها وجهة مثالية .

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة السعدون العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0555259495 – 920003852.