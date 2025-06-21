وزير الخارجية يبحث مع نظيرائه في أربع دول مستجدات وتداعيات أحداث المنطقة

البلاد (إسطنبول)

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم (السبت)، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما التقى سمو وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة. وكذلك التقى سمو وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان مراد نورتليو، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى سمو وزير الخارجية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاءات، سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد بن خالد اليحيى.