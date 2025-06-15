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ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية ضد إيران

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو الحجة / 1446 هـ      15 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد – جدة
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني.
وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية ضبط النفس وخفض التصعيد، وحل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية.
Alaa

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