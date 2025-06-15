ولي العهد ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية ضد إيران

البلاد – جدة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأحداث في المنطقة وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية ضبط النفس وخفض التصعيد، وحل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية.