استمرار شراكة “بارنز” السعودية مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

هاني البشر – الرياض

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن تجديد شراكتها مع علامة “بارنز” السعودية لتكون شريك القهوة الرسمي لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، التي تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 7 يوليو حتى 24 أغسطس في بوليفارد رياض سيتي.

ويأتي تجديد هذه الشراكة، التي ستستمر مدة عامين، استكمالًا للتعاون الناجح الذي بدأ العام الماضي خلال النسخة الافتتاحية من البطولة، حيث سجلت “بارنز” حضورها في عدد من المواقع والفعاليات المصاحبة، وقدمت من خلالها خدماتها للجمهور والزوار من عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، على مدار سبعة أسابيع حافلة بالإثارة والمنافسات النخبوية.

وشهدت النسخة الماضية من البطولة إطلاق “بارنز” روبوتًا لتحضير القهوة، مصممًا لتقديم مشروبات بمذاق خاص، ومن المتوقع أن يعود في تجربة هذا العام بتحديثات جديدة، إضافة إلى تقديم تجارب تقنية تفاعلية للزوار، مما يثري تجربة عشاق القهوة والرياضات الإلكترونية في هذه النسخة من البطولة.

وقال محمد النمر، مدير إدارة المبيعات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “في ظل النمو المتسارع لكأس العالم للرياضات الإلكترونية كمنصة عالمية، نؤكد التزامنا المستمر بدعم مجتمعنا المحلي والاحتفاء بالشباب في المنطقة، الذين يظهرون شغفًا كبيرًا في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية. ونجحت “بارنز” في كسب ثقة عشاق ولاعبي الرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد عودتها مجددًا كشريك في نسخة 2025، دليلاً قويًّا على النمو المتسارع لتأثير البطولة، وعلى تكاملها العميق مع الثقافة المحلية”.

وبدوره قال محمد الزين، الرئيس التنفيذي لـ “بارنز”: “ننظر إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية كشريك حقيقي في رحلتنا نحو التواصل مع الجيل القادم. وتوفر لنا هذه الشراكة فرصة الحضور في الأماكن التي تنبض فيها طاقات الشباب، من خلال فضاءاتهم الرقمية واهتماماتهم الثقافية ومنصاتهم العالمية. ومن خلال مشاركتنا في نسخة 2025 من كأس العالم للرياضات الإلكترونية، نسعى إلى إثراء تجربة المشاركين والزوار بلحظات فريدة لا تُنسى، وتقديم منتجات تحمل بين نكهاتها قصة “بارنز” وعبق المملكة العربية السعودية، ضمن مسيرتنا نحو العالمية”.

وتُعد “بارنز” إحدى أبرز العلامات السعودية في قطاع القهوة، حيث تمتلك شبكة واسعة تضم أكثر من 800 فرع في السعودية والبحرين ومصر، ومن المقرر أن تتيح الشركة مجموعة من خيارات القهوة للجمهور في مواقع مختلفة من “بوليفارد رياض سيتي”، بما في ذلك القهوة السعودية التقليدية والمشروبات الباردة، إلى جانب فعاليات تفاعلية تهدف إلى تعزيز تجربة الزوار وتعريفهم بثقافة الضيافة السعودية الأصيلة، التي تتكامل مع أجواء الحماس والإثارة التي تميز عالم الرياضات الإلكترونية.

وتستضيف الرياض مجددًا بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، الحدث العالمي الأضخم من نوعه، والذي يجمع نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية والأندية من جميع أنحاء العالم، وستشهد البطولة منافسات نخبوية ضمن مجموعة متنوعة من الألعاب والمنصات، مع جوائز مالية هي الأكبر من نوعها، وسيختتم الحدث بتتويج بطل كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ليكون أكبر احتفال من نوعه في تاريخ الرياضات الإلكترونية.