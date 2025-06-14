وزير الخارجية العماني: محادثات واشنطن وطهران لن تعقد

البلاد _ مسقط

أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، أمس (السبت)، أن المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط اليوم لن تُعقد، مشددًا على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال حديثه مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى أن استمرار التفاوض مع واشنطن في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية “أمر غير مبرر”.

في المقابل، أعرب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث عن أمله في أن تعود إيران إلى طاولة التفاوض، موضحًا في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أن طهران تدرك جيداً أن خيار التفاوض ما زال قائماً. كما أشار إلى أن الرئيس دونالد ترمب يواصل التأكيد على أن إيران لا ينبغي أن تسعى لامتلاك سلاح نووي، وأنها لن تحصل عليه.

وفي تطور ميداني، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بأن الولايات المتحدة نشرت طائرات مقاتلة في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط قبل الهجمات الإيرانية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي باستعداد موسكو لمواصلة جهودها في حل الأزمة المتعلقة ببرنامج إيران النووي، مشيرة إلى اتفاق الطرفين على استمرار التنسيق بشأن التصعيد بين إيران وإسرائيل.