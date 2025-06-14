الرئيس الإيراني يتوعد برد أقسى.. ونتنياهو: طهران تمتلك 20 ألف صاروخ لن تتحملها تل أبيب

البلاد – طهران

رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار العمليات تجاه طهران، حذّر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم (السبت)، من أن أي اعتداء إسرائيلي جديد سيُقابل برد “أشد وأقسى” من قبل القوات المسلحة الإيرانية، مؤكداً جاهزية بلاده الكاملة للدفاع عن سيادتها ومصالحها.

وقال بزشكيان، في تصريحات رسمية، إن الدفاعات الإيرانية نجحت في إسقاط معدات عسكرية إسرائيلية متطورة، مشيراً إلى أنها كانت تستخدم تقنيات “يصعب على الرادارات اكتشافها”، وهو ما وصفه بأنه إنجاز يعكس مدى تطور قدرات الردع الإيرانية.

وأضاف الرئيس الإيراني أن استمرار امتلاك طهران لوسائل الردع الفعالة هو ما حال دون تكرار الضربات الإسرائيلية، مضيفاً: “لو لم نكن نملك القدرة على الدفاع عن أنفسنا، لكنا اليوم نواجه اعتداءات يومية على أرضنا وشعبنا”.

وصعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من لهجته تجاه إيران، متوعداً باستمرار العمليات العسكرية ضد أهداف إيرانية. وفي خطاب متلفز اليوم، قال إن الطائرات الإسرائيلية “ستُشاهد قريباً في سماء طهران”، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة وصفت بـ”القاصمة” ضد موقع التخصيب الرئيسي في إيران.

وأشار إلى أن العملية شملت استهداف “الفريق القيادي للعلماء المسؤولين عن المشروع النووي”، لكنه امتنع عن الكشف عن مزيد من التفاصيل، مبرراً ذلك بـ”الضرورات الأمنية”.

وكشف نتنياهو أن إيران تمتلك نحو 20 ألف صاروخ باليستي، محذراً من أن استمرار هذا التهديد لا يمكن لإسرائيل تحمّله. وقال إن حكومته اتخذت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى “تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية”، مؤكداً أن الهدف من الضربات الأخيرة كان مواجهة “التهديد المزدوج” الذي تمثله الصواريخ الباليستية والسلاح النووي الإيراني.