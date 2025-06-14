وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في عدة دول التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد

البلاد – الرياض

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وبحث التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.



حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.



وتلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.