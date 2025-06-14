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ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان مستجدات الأحداث وجهود خفض التصعيد

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو الحجة / 1446 هـ      14 يونيو 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد – جدة
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة رئيس الوزراء البريطاني كيرستارمر.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية بذل كافة الجهود لخفض التصعيد وحل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية.
Alaa

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